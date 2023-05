Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230526-1: Polizisten nehmen flüchtigen Verdächtigen fest

Elsdorf und Bergheim (ots)

Gegen Mann lag ein offener Haftbefehl vor

Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben in der Nacht zu Freitag (26. Mai) den Fahrer (38) eines Renault Kangoo in Bergheim festgenommen. Zuvor soll der Mann Diesel an einer Tankstelle in Elsdorf getankt und nicht bezahlt haben. Zudem soll er an einem Verkehrsunfall in Bergheim-Zieverich beteiligt gewesen und vom Unfallort geflüchtet sein. Als die Polizisten die Personalien des Autofahrers überprüften, stellten sie fest, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Sie nahmen den Beschuldigten fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam.

Laut ersten Ermittlungen soll der 38-Jährige gegen 0.45 Uhr an einer Tankstelle an der Straße "An Gut Neuenhof" getankt haben. Danach soll er in Richtung Bergheim davongefahren sein, ohne den Kraftstoff zu bezahlen. Ein Zeuge soll den Tankbetrug beobachtet haben und dem Renaultfahrer gefolgt sein.

Der Tatverdächtige flüchtete laut Zeugenangaben über die Aachener Straße, den Chaunyring, die Gutenbergstraße, die Heisenbergstraße und erneut über die Aachener Straße. Dabei soll der Fahrer mit seinem Kangoo unter anderem mehrmals gegen den Bordstein gefahren sein und ein Stoppschild missachtet haben. Im Bereich der Einfahrt eines Gartencenters soll er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Dabei sei er gegen ein Rohr im Boden gefahren. Der Renault kam in einer Hecke zum Stehen. Der 38-Jährige stieg aus und flüchtete zu Fuß über ein Feld.

Ein hinzugerufenes Streifenteam nahm umgehend die Fahndung auf und stellte den Flüchtigen in der Nähe des Unfallorts. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Tankbetrugs, der Verkehrsunfallflucht sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Beamte des Kriminalkommissariats 21 und des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

