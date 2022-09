Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Traktor im Hafenbecken von Schaprode (Rügen) - Wasserschutzpolizei und Bergungsunternehmen im Einsatz

Waldeck (ots)

Am Mittwochmittag ist in Schaprode (Rügen) ein Traktor in das Hafenbecken gestürzt und hat einen maritimen Polizeieinsatz ausgelöst.

Glück im Unglück hatte heute Mittag (28.09.2022) der Besitzer eines Gespannes in Schaprode. Nachdem er seinen Traktor mit Anhänger auf eine kleine private Übersetzfähre des Schaproder Boddens gefahren hatte, rollte der Traktor plötzlich los und stürzte in das Hafenbecken. Der Anhänger blieb auf dem Ponton stehen. Zum Glück war der Fahrer vorher ausgestiegen, um die Fähre zu bedienen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Traktor trotz angezogener Handbremse losrollte. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Schaprode legte sofort Schlengel aus, um eine mögliche Verunreinigung des Wassers durch Betriebsstoffe zu verhindern. Sogenannte Ölschlengel begrenzen u.a. die Ausbreitung von Betriebsstoffen im Wasser. Die Bergung der Zugmaschine wurde durch ein ortsnahes Unternehmen durchgeführt. Weiterhin wurde das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt über den Vorfall informiert. Der Fahrer des Traktors war nicht alkoholisiert. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund ermitteln jetzt die genaue Ursache dieses kuriosen Unfalls.

