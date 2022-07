POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden von rund 3.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montag zwischen 09:35 und 10:15 Uhr, mutmaßlich beim Einparken in eine Parklücke, einen in der Berliner Straße in Böblingen geparkten Mercedes beschädigte. Ohne sich um den entstandene Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt ...

mehr