POL-LB: Böblingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Berliner Straße gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 22:45 Uhr wurde am Bahnhof Ditzingen in der Stuttgarter Straße ein Fahrrad entwendet, das mit einem Kettenschloss an den dortigen Fahrradständern gesichert war. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke "Ghost", Modell "Hybride SLAMR S1.7 + AL U" in der Farbe Hellbraun-Schwarz. Der Sachwert beträgt rund 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier ...

