POL-LB: Ludwigsburg: Sachbeschädigung auf Spielplatz

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter setzte in der Nacht zum Samstag mutmaßlich einen Ford in Brand, der am Fahrbahnrand der Eiselbachstraße in Großingersheim geparkt war. Anwohner alarmierten gegen 02:50 Uhr die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 23 Wehrkräften ausrückte. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. ...

