Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim - Großingersheim: Zeugen nach möglicher Brandstiftung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter setzte in der Nacht zum Samstag mutmaßlich einen Ford in Brand, der am Fahrbahnrand der Eiselbachstraße in Großingersheim geparkt war. Anwohner alarmierten gegen 02:50 Uhr die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 23 Wehrkräften ausrückte. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge versuchte der Unbekannte im gleichen Zuge, ein unweit des Ford abgestelltes Motorrad zu entzünden, was jedoch misslang. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

