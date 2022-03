POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Lähden (ots) - Am Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Riehen in Lähden alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 10.50 Uhr zu einem Brand in einer Scheune. Das Feuer griff auf das anliegende Einfamilienhaus über, das daraufhin in Vollbrand geriet. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

