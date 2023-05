Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230524-2: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Ermittlungen gegen Jugendlichen eingeleitet

Brühl (ots)

Polizeibekannter 15-Jähriger steht im Verdacht den Verkehrsunfall am Steuer eines Autos verursacht zu haben

Am Dienstagabend (23. Mai) sind zwei Menschen (15, 19) bei einem Verkehrsunfall in Brühl verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Patienten zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Polizisten nahmen den Unfall auf und leiteten umfangreiche Ermittlungen gegen den 15-Jährigen ein. Ihm wird vorgeworfen, ein Auto geführt und damit den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Altersbedingt ist der Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach eigenen Angaben hatte er vor Antritt der Fahrt Drogen konsumiert. Daher ordneten die Polizisten eine Blutprobe an, die ein Arzt wenig später entnahm.

Nach ersten Ermittlungen war der 19-Jährige gegen 20 Uhr mit einem Ford auf der Clemens-August-Straße in Fahrtrichtung Uhlstraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Carl-Schurz-Straße sei ein von links kommender Audi mit hoher Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich gefahren. Dabei kam es zur Kollision der beiden Autos.

Anschließend sei der Fahrer des Audi aus dem Fahrzeug ausgestiegen und weggerannt. Zeugen stoppten den Jugendlichen und übergaben ihn den hinzugerufenen Polizisten. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Audi stellten die Beamten als Beweismittel sicher. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle kurzfristig ab.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (he)

