POL-REK: 230523-3: Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Hürth (ots) - Zwei Lauben durch Feuer zerstört Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Hürth ist am Montagabend (22. Mai) ein Mann schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Laut ersten Erkenntnissen bemerkte der Rentner gegen 19.15 Uhr das Feuer in seinem Gartenhaus an der Alstädter Straße. Beim Versuch das Feuer zu löschen zog er ...

