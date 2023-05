Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230523-2: Senior bei Brand in Gartenlaube schwer verletzt

Hürth (ots)

Zwei Lauben durch Feuer zerstört

Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Hürth ist am Montagabend (22. Mai) ein Mann schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Laut ersten Erkenntnissen bemerkte der Rentner gegen 19.15 Uhr das Feuer in seinem Gartenhaus an der Alstädter Straße. Beim Versuch das Feuer zu löschen zog er sich die Verletzungen zu. Er habe sich zuvor im Garten aufgehalten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Gartenlaube des Seniors sowie ein angrenzendes Gartenhaus. Polizisten sicherten Spuren und beschlagnahmten den Brandort. Die Beamten des Kriminalkommissariats 11 haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandermittler gehen derzeit Hinweisen nach, die auf einen technischen Defekt eines Elektrogeräts hindeuten. (sc)

