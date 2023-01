Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Wochenende zu. Auf bislang nicht bekannte Weise drangen die Täter am Samstag (28.01.), in der Zeit zwischen 4.30 und 14.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Dreihäusergasse ein. Die ungebetenen Besucher ließen Schmuck mitgehen

Durch ein Fenster verschafften sich Einbrecher zudem in der Zeit zwischen Freitag (27.01.), 9.00 Uhr und Sonntag (29.01.), 17.35 Uhr, Zugang in ein Wohnhaus in der Heidelberger Straße. Im Gebäudeinnern suchten sie nach Wertsachen. Den ungebetenen Besuchern fielen nach gegenwärtigem Kenntnisstand unter anderem ein Notebook und Kopfhörer in die Hände.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell