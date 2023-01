Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrräder aus Garagen entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In Garagen untergebrachte Fahrräder gerieten am vergangenen Wochenende in den Fokus Krimineller. Das Kommissariat 43 ist mit beiden Fällen betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute.

In der Nacht zum Samstag (27.-28.1.) verschafften sich Diebe Zugang zu einem Grundstück im Baderweg, betraten dort die Garage und ließen ein grünes Mountainbike vom Hersteller Cube mitgehen. Auf zwei Ladegeräte, einen Akku und ein hochwertiges Pedelec hatten es Kriminelle zudem am frühen Samstagmorgen (28.1.), zwischen 2 Uhr und 7.30 Uhr abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Garage des Anwesens auf und flüchteten mit der Beute, deren Wert auf derzeit auf mindestens 3000 Euro geschätzt wird.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten können? Wer kann möglicherweise Hinweise zum Verbleib der Räder geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

