Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Scheiben eingeschlagen und Luft abgelassen

Zeugen gesucht

Erzhausen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (27.1.) und Samstag (28.1.) hatten es noch unbekannte Täter auf ein in der Bahnstraße geparktes Auto abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Kriminellen zwei Scheiben ein und ließen zudem die Luft aus drei Reifen ab. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1000 Euro belaufen. Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegengenommen.

