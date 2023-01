Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Mit 77 Stundenkilometer auf der Neckarstraße

Erbach (ots)

In der Nacht zum Montag (30.01.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Erbach eine Lasermessung in Erbach in der Neckarstraße (Bundesstraße 45) durch. Auf dem kontrollierten Streckenabschnitt ist die Geschwindigkeit von 22.00 bis 06.00 Uhr wegen Lärmschutz auf 30 km/h begrenzt.

Im Zeitraum von 00.30 bis 02.40 Uhr konnten insgesamt 31 Fahrzeuge gemessen werden. Dabei kam es zu insgesamt 11 Verstößen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 20-jähriger Mann aus dem Kreis Offenbach, der 47 "Sachen" zu viel auf dem Tacho hatte. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld von 560 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Die Kontrollen werden weiterhin fortgesetzt.

