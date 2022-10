Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Jena (ots)

In den frühen Stunden des Donnerstagmorgens fielen der Polizei gleich zwei Fahrer von E-Scootern auf, die unter dem Einfluss von Alkohol standen. Gegen 01:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 19-Jährigen in der Tatzenpromenade. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Eine knappe Stunde später wurde ein ebenfalls 19-jähriger Fahrer eines E-Scooters am Holzmarkt kontrolliert. Auch er hatte mit einem Wert von 0,84 Promille deutlich zu viel Alkohol getrunken, um ein Fahrzeug zu führen. Nutzer von E-Scootern müssen sich in Deutschland an die 0,5 Promille-Grenze halten. Für die beiden oben genannten jungen Männer gilt darüber hinaus das strikte Alkoholverbot für Fahrer unter 21 Jahren. In beiden Fällen erwartet die Männer nun ein Bußgeldverfahren.

