LPI-J: Diebstahl aus Kleingartenanlage

Apolda (ots) - Am gestrigen Tag wurde der Polizei in Apolda gegen 14:00 Uhr der Diebstahl eines roten Mountainbikes der Marke Bulls gemeldet. Das Mountainbike war am Busbahnhof in Apolda mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer befestigt worden. Als der 13jährige Besitzer wiederkam war das Fahrrad samt Schloss weg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

