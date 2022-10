LPI-J: Betrügern aufgesessen

Weimar (ots) - Noch unbekannte Täter zündeten am Mittwochnachmittag in Großobringen einen Mülleimer an. In der Folge brannte dieser sowie die Holzfassung dessen vollständig ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweisen zu folge befanden sich mehrere Jugendlich zur Tatzeit in der Nähe des Brandortes. Ob diese mit der Brandlegung in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr