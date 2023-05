Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230525-1: Maskierte überfallen Fußgänger - Zeugen gesucht

Kerpen (ots)

Opfer in einen Hinterhalt gelockt

Drei bislang Unbekannte haben am Mittwochabend (24. Mai) in Kerpen-Türnich einen Mann (62) in eine Parkanlage gelockt und ausgeraubt. Laut derzeitigem Sachstand schlugen und traten zwei Täter mehrfach auf ihr Opfer ein und flüchteten anschließend mit einer geringen Menge Bargeld. Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein und sicherten Spuren am Tatort.

Laut ersten Erkenntnissen soll sich der 62-Jährige mit einem der späteren Täter über eine Onlineplattform für 18 Uhr in der Grünanlage an der Pappelstraße verabredet haben. Diesen beschrieb der Geschädigte als etwa 16- bis 18-jährigen schlanken, blonden Mann mit grauer Oberbekleidung und grauer Hose. Gemeinsam sei man durch die Grünanlage gegangen. Unvermittelt sollen zwei maskierte Männer aus einem Gebüsch gesprungen sein und auf den 62-Jährigen eingeschlagen und ihn mit Tritten verletzt haben. Zeugen, die die beiden Angreifer bereits vor der Tat gesehen haben, beschrieben sie als etwa 18 Jahre alte Männer mit einer Körpergröße von 170 - 175 Zentimetern. Zur Tatzeit sollen sie dunkle Sturmhauben und Handschuhe getragen haben. Ein Verdächtiger habe zudem eine auffällig rote Hose der Marke Adidas mit weißen Streifen getragen. Zwei Zeugen (28, 30) verfolgten die Flüchtenden nach eigenen Angaben noch bis zur Überquerung der Erft an der Kreuzung Ulmenweg und Nußbaumallee. Dort verloren sie die Räuber aus den Augen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen alle Hinweise zur Tat oder zur Identität der Räuber unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell