Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Temming, L506/ Autos zusammengestoßen

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

In der Bauerschaft Temming sind am Mittwoch (05.04.23) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 7.40 Uhr wollte eine 50-jährige Autofahrerin aus Laer von der Kreisstraße 72 nach links auf die L506 in Richtung Altenberge abbiegen. Zur gleichen Zeit war ein 24-jähriger Grevener in seinem Auto auf der Landstraße in Fahrtrichtung Billerbeck unterwegs. Als die Frau aus Laer auf die L506 fuhr, kam es zur Kollision zwischen beiden Autos. Das Fahrzeug des 24-Jährigen schleuderte in den Graben. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann. Verletzt kam er mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin aus Laer blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Ein Rettungshubschrauber landete, kam zum Transport jedoch nicht zum Einsatz. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Landstraße 506 beidseitig gesperrt.

