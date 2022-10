FW-EN: Feuermeldung aus einem Kraftwerk

Herdecke (ots) - Die Feuerwehr Herdecke wurde an diesem Wochenende zu einer Vielzahl von Einsätzen alarmiert. In der Nacht auf Samstag wurde die Feuerwehr Herdecke um 02:38 Uhr mit dem Stichwort Containerbrand zum Schulzentrum am Bleichstein in die Hengsteyseestraße gerufen. Hier brannte ein 240l Müllbehälter. Dieser wurde unter Atemschutz abgelöscht. Die Nacht war kurz, da die Einsatzkräfte um 04:35 Uhr zu einer ...

