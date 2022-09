Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Drei Einsätze: Verkehrsunfall auf der Wittbräucker Straße und Brandmeldealarm an der Wetterstraße

Herdecke (ots)

Viel zu tun für die Freiw. Feuerwehr Herdecke am Dienstag. Ein Brandmeldealarm wurde um 11:37 Uhr aus einem chemischen Industriebetrieb an der Wetterstraße gemeldet. Das Verwaltungsgebäude war bei Eintreffen vorbildlich geräumt. Die Brandschutzhelfergruppe des Unternehmens war mit mehreren Kräften vor Ort und hatte schon die Lage sondiert. Die Einweisung der Einsatzleitung war vorbildlich. Ein Angriffstrupp ging zur Erkundung vor. Im vierten Obergeschoss hatte aus unbekannten Gründen ein Handfeuermelder ausgelöst. Feuer- und Rauch konnte nicht festgestellt werden. Der Einsatz wurde abgebrochen. Ein Löschzug und ein Rettungswagen waren 30 Minuten im Einsatz.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich um 14:36 Uhr auf der Wittbräucker Straße, Höhe Im Kleff. Hier hatte aus unbekannten Gründen ein Auffahrunfall stattgefunden. Ersthelfer der Johanniter versorgten die beiden Verletzten. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle. Die Versorgung der beiden leichtverletzten Patienten wurde dann durch den örtlichen Rettungsdienst (2 RTW und 1 NEF) übernommen. Auslaufende Kühlflüssigkeiten wurden durch die Feuerwehr abgebunden. Der Verkehr wurde halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Einsatzdauer 60 Minuten.

Die Sondergruppe Ölspur wurde dann um 19:17 Uhr in die Eichendorffstraße alarmiert. Ein parkendes Fahrzeug hatte Betriebsmittel verloren. Diese drohten in die Kanalisation zu laufen. Die Spur wurde abgestreut und das Einlaufen in die Kanalisation wurde durch die Feuerwehr verhindert. Die Polizei wurde hinzugezogen und untersagte dem Halter die Weiterfahrt. 5 Kräfte waren 60 Minuten im Einsatz.

