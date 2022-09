Feuerwehr Herdecke

FW-EN: First Responder und Kaminbrand

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke musste am Samstag zu zwei Einsätzen ausrücken.

Um 13:32 Uhr wurden die Feuerwehrkräfte zu einem internistischen Notfall in einen Gastronomiebetrieb an der Hengsteyseestraße gerufen. Da zu dem Zeitpunkt kein Rettungsmittel zur Verfügung stand, rückte die Feuerwehr mit ausgebildeten Rettungskräften aus. Die Feuerwehrkräfte führten medizinische Erstmaßnahmen durch und übergaben den Patienten anschließend an den später eintreffenden Rettungsdienst.

Gegen 22:01 Uhr wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte erneut alarmiert. Diesmal ging es in die Straße Am Südhang zu einem Kaminbrand. In zwei Wohnungen sollte es eine Rauchentwicklung gegeben haben, welche jedoch vor Eintreffen der Feuerwehr durch das Öffnen von Fenstern nicht mehr sichtbar war. Die betroffenen Kamine wurden durch die Feuerwehr gesichtet, jedoch waren keine weiteren Maßnahmen hier erforderlich. Durchgeführte Messungen verliefen ohne Ergebnis, vorsorglich wurden die Wohnungen ausgiebig gelüftet. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich zur Untersuchung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Neben dem Löschzug war auch die Schutzpolizei mit im Einsatz, welcher nach 45 Minuten beendet wurde.

