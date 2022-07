Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ford angezündet- Zeugensuche + Kennzeichen abgeschraubt + Dieb im Einfamilienhaus + Mercedes touchiert + Audi zerkratzt

Friedberg (ots)

Rosbach - Rodheim: Ford angezündet- Zeugensuche

Nachdem Zeugen am Mittwoch, 27. Juli, gegen 0.10 Uhr ein brennendes Auto in der Ringstraße meldeten, ermittelt nun die Kriminalpolizei Wetterau wegen Brandstiftung. Ersten Erkenntnissen zufolge schütteten Unbekannte vermutlich eine brennbare Flüssigkeit über den geparkten weißen Ford Focus und steckten ihn anschließend an. Ein Benzinkanister lag noch in der Nähe des Autos. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber einen Totalschaden (30.000 Euro) am Fahrzeug nicht verhindern. Die Brandermittler der Kripo bitten um Zeugenhinweise: Wem ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch etwas Verdächtiges in der Ringstraße aufgefallen? Wer hat Personen mit einem Benzinkanister gesehen? Hinweise an die Telefonnummer 06031/6010.

Bad Nauheim: Kennzeichen abgeschraubt

Von einem abgestellten Motorrad schraubten Unbekannte das Kennzeichen FB-CR 7 ab und entwendet es. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 6 Uhr am Dienstag, 26. Juli, und 6 Uhr am Mittwoch in der Parkstraße. An der Kawasaki Ninja 300 entstand dabei kein Schaden, das Diebesgut hat einen Wert von etwa 40 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Kefenrod- Helfersdorf: Dieb im Einfamilienhaus

Über ein Kellerfenster gelangte ein Dieb in ein Einfamilienhaus in der Frankfurter Straße. Zwischen 12 Uhr am Montag, 25. Juli, und 10 Uhr am Dienstag entwendete er eine Motorstichsäge im Wert von etwa 100 Euro. Zudem scheiterte der Versuch, die Tür am Kellerabgang aufzubrechen um in das Erdgeschoss des Hauses zu gelangen. Es entstand ein Schaden in vermutlich dreistelliger Höhe. Die Kripo bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06031/6010).

Rosbach- Nieder-Rosbach: Mercedes touchiert

Einen in der Frankenstraße geparkten schwarzen Mercedes touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren. Zwischen 7 Uhr und 17 Uhr am Dienstag, 26. Juli, entstanden dadurch etwa 500 Euro hohe Schäden am Vito. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Nidda- Unter-Schmitten: Audi zerkratzt

Unbekannte zerkratzten das hintere linke Seitenteil eines silberfarbenen Audi, der am Montag, 25. Juli, zwischen 6 Uhr und 18.30 Uhr in der Vogelsbergstraße parkte. Die Reparatur der Schäden dürfte 300 Euro kosten. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise zum Verursacher (Telefonnummer 06042/96480).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

