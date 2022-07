Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt mit E-Scooter unter Drogeneinfluss und ohne gültige Versicherung

Pirmasens, Lemberger Straße (ots)

Ein 29 - Jähriger Mann konnte am 02.07.2022, gegen 10:45 Uhr, in der Lemberger Straße in Pirmasens kontrolliert werden, da an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten zudem Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem konnte beim 29-Jährigen ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.|pips

