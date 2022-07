Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung und Beleidigung

Zweibrücken (ots)

Zeit: 02.07.2022, 02:30 Uhr

Ort: 66482 Zweibrücken, Amerikastraße SV: Am Samstag, den 02.07.2022, gegen 02:30 Uhr, wurden ein 21-jähriger Mann aus Zweibrücken und seine 19 Jahre alte weibliche Begleitung auf dem Heimweg von zwei unbekannten Person angesprochen. Eine der Person fing unmittelbar an die Frau zu beleidigen. Als ihre Begleitung entgegnete keinen Streit zu suchen und nur nach Hause zu wollen, schlug ihn die zweite unbekannte Person unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und in den Nacken. Nach einem kurzen Handgemenge gelang den beiden Geschädigten schließlich die Flucht. Einer der Täter trug eine blaue Trainingsweste von Nike, während der zweite Täter ein weißes Oberteil mit einer schwarzen Umhängetasche trug.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell