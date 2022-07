Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 01.07.2022, 22:35 Uhr

Ort: 66482 Zweibrücken, Alte Ixheimer Straße SV: Am Freitag, den 01.07.2022, wurde ein 25-jähriger Fahrer eines E-Scooters, in der Alten Ixheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten neben einem fehlenden Versicherungsschutz für den E-Scooter auch drogenspezifische Aufffallerscheinungen beim Fahrer festgestellt werden. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da der E-Scooter nicht versichert war, wurde neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren, in welchem dem Mann ein Bußgeld von 500 Euro droht, auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. |pizw

