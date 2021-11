Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Trunkenheitsfahrt endet in geparkten Fahrzeugen, hoher Sachschaden

Bad Segeberg (ots)

Am 27. November, gegen 21:30 Uhr, wurde die Polizei in die Hamburger Straße nach Kaltenkirchen gerufen. In Höhe eines dortigen Restaurants war ein Jeep in zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge gefahren. Der Fahrer war offenbar betrunken.

Wie eine Zeugin den Beamten des Polizeireviers Kaltenkirchen mitteilte, war der verunfallte Wagen bereits vor dem Ortseingang aus Richtung Henstedt-Ulzburg kommend mit einem riskanten Überholmanöver aufgefallen. Einige hundert Meter weiter fand sich der Geländewagen eines 35-jährigen Mannes aus Henstedt-Ulzburg dann erheblich beschädigt inmitten der Unfallstelle wieder. Er war hier mit zwei am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen von Restaurantgästen zusammengestoßen. Ein Porsche und ein Volvo wurden hierbei in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an allen drei Fahrzeugen auf mindestens 55.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest beim verunfallten Fahrzeugführer ergab einen Wert von über 1,3 Promille, einen Führerschein konnte er darüber hinaus zunächst nicht vorlegen. Ob für ihn eine gültige Fahrerlaubnis vorliegt, wird noch ermittelt. Der Beschuldigte wurde für eine Blutprobenentnahme mit zum Polizeirevier genommen und muss sich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell