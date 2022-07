POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kleinbundenbach (ots) - Am 02.07.2022 gegen 02:50 Uhr gerieten aus bislang ungeklärten Umständen drei Mülltonnen in Brand. Die Mülltonnen waren in einer frei zugänglichen Garage abgestellt. Auch die Eigentümer konnten keinerlei Hinweise auf eine mögliche Brandursache machen. Es entstand ein Gesamtschaden von 1000 Euro. |pizw Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: 06332-9760 pizweibruecken@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

