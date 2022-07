Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Whatsapp-Masche erneut erfolgreich + Diebe stehlen Werkzeug und Arbeitsmaschinen + Fahrradschloss geknackt

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 26.07.2022

+++

Florstadt: Whatsapp-Masche erneut erfolgreich

Über den Messenger-Dienst Whatsapp nahmen Betrüger am vergangenen Wochenende Kontakt zu einer 67-jährigen Frau aus Nieder-Mockstadt auf, um sich als deren Tochter auszugeben, die momentan keinen Zugriff auf ihr eigenes Konto hätte, jedoch dringend zwei Rechnungen überweisen müsse. Die Geschädigte überwies in der Annahme, ihrem Kind zu helfen einen vierstelligen Bargeldbetrag an die ihr genannte Bankverbindung. Erst im späteren Verlauf flog der Schwindel auf. Man erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun wegen Betruges ermittelt.

Um das Risiko, Opfer einer solchen Tat zu werden, drastisch zu reduzieren, sollten Sie die nachfolgenden Tipps beachten:

- Speichern Sie nicht sofort die unbekannte Nummer ab. Überprüfen Sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die Ihres Kind oder Ihres Verwandten handelt. Hierzu eignet sich nicht die Chatfunktion. Besser ist ein Anruf oder optimaler Weise ein Video-Anruf.

- Überweisen Sie kein Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen gesprochen zu haben.

- Falls Sie mit Festnetz- oder Handynummer im Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der Nummern. So erschweren Sie Betrügern das Leben.

- Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmaschen.

- Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind!

+++

Friedberg: Diebe stehlen Werkzeug und Arbeitsmaschinen

Aus einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus Am Römerlager stahlen Diebe zwischen Montagabend (19.40 Uhr) und Dienstagmorgen (8 Uhr) verschiedene Werkzeuge und andere Arbeitsmaschinen. Die Einbrecher waren zuvor offenbar über ein gekipptes Fenster in das Gebäude gelangt, welches sie dann nach Wertsachen durchforsteten. Da für den Abtransport des Diebesgutes mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug genutzt wurde, bitten die Ermittler mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

+++

Bad Nauheim: Fahrradschloss geknackt

Ein oranges E-Mountainbike im Wert von knapp 3.000 Euro entwendeten entwendete ein Dieb zwischen Sonntagnacht (23 Uhr) und Montagmorgen (7.30 Uhr) von einem Innenhof in der Lessingstraße. Das Cube Reaction Hybrid SL500 war dort mit einem massiven Faltschloss an einem Zaun festgeschlossen, welches gewaltsam geöffnet und dann zurückgelassen worden war. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell