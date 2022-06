POL-W: W - Zeugen und Hinweisgeber gesucht - Pkw entfernt sich von Unfallstelle

Wuppertal (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.06.2022, 00:20 Uhr) kam es in Elberfelder Innenstadt zu einem Brand. Unbeteiligte meldeten den Brand in einem Restaurant an der Straße Alte Freiheit. Das Feuer, das von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte, war nach ersten Erkenntnissen in der Küche ausgebrochen. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Die ...

