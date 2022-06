Polizei Wuppertal

POL-W: W Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger im Parkhaus

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (04.06.2022), gegen 13:05 Uhr, kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger (54) eine schwere Verletzung erlitt. Der 54-Jährige war zu Fuß in einem Parkhaus an der Neumarktstraße unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem fahrenden Skoda eines 84-Jährigen kam. Dabei zog der Fußgänger sich eine schwere Verletzung am Bein zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Versorgung ins Krankenhaus. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell