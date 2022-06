Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall in Elberfeld - Zwei Personen verstorben

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagmittag (05.6.2022, 12:00 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem tragischen Unfall. Ein 78-Jähriger fuhr in Begleitung seiner 72-jährigen Frau die Hans-Böckler-Straße in Richtung Raukamp. Als er mit seinem VW Golf die Kreuzung zur Uellendahler Straße überquerte kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein internistischer Notfall des 78-Jährigen ursächlich für den Unfall gewesen sein. Der Rettungsdienst brachte das Paar ins Krankenhaus wo Beide verstarben. Während der Unfallaufnahme mussten Teile des Kreuzungsbereichs gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sw)

