Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche: räuberischer Diebstahl in Garagenhof

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen räuberischen Diebstahl, der sich am Sonntagmorgen, 25. September, gegen 10.20 Uhr in einem Garagenhof zwischen der Königstraße und der Straße Gracht in Rheydt ereignet haben soll.

Ein 37-Jähriger hatte die Polizei gerufen, da ihm ein Mann seine Geldbörse aus den Händen gerissen habe. Als er sie zurückforderte, soll der Mann nach ihm geschlagen haben.

Der 37-Jährige hatte den Tatverdächtigen sowie einen weiteren Mann zuvor in einer Bar an der Königsstraße kennengelernt und hatte mit ihnen nach eigenen Angaben ab Mitternacht eine erhebliche Menge Alkohol konsumiert - in der Bar und weiteren Lokalitäten im Stadtteil Odenkirchen, wo sie sich mit einem Taxi hinfahren ließen.

Bei der Verabschiedung - wieder in Rheydt - sei es zu dem räuberischen Diebstahl gekommen, als der 37-Jährige gerade habe prüfen wollen, wie viel Geld er noch in seinem Portemonnaie habe.

Den Tatverdächtigen beschreibt der 37-Jährige so: etwa 20 bis 25 Jahre alt und südosteuropäisches Erscheinungsbild. Der andere Mann soll ähnlich alt gewesen sein, dunkle Hautfarbe gehabt haben und dunkele Kleidung getragen haben. Nähere Angaben konnte der 37-Jährige nicht machen.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell