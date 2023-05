Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230526-3: Mutmaßliche Einbrecher mit gestohlenen Autos unterwegs - Festnahme

Frechen (ots)

Die Beschuldigten sollen Täterbande sein

In der Nacht zu Freitag (26. Mai) hat eine Zeugin (73) in Frechen mehrere Verdächtige bei einem Einbruch beobachtet und den Notruf gewählt. Alarmierte Polizisten trafen kurze Zeit später eine Gruppe mit vier Verdächtigen an. Die Beamten nahmen einen Heranwachsenden (20) vorläufig fest. In der Nähe des Tatorts stellten sie zudem zwei gestohlene Fahrzeuge sicher. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. Sie nehmen Zeugenhinweise auf mögliche Mittäter oder auf verdächtige Feststellungen zur Tatzeit unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Den Ermittlern liegen Hinweise vor, dass neben den vier Verdächtigen noch weitere Personen an dem versuchten Einbruch beteiligt gewesen sein sollen.

Laut ersten Erkenntnissen habe die Zeugin gegen 1.15 Uhr beobachtet, wie mehrere Personen in ein Firmengebäude an der Werner-Erkens-Straße eingebrochen sein sollen. Bereits auf der Anfahrt zum Tatort stoppten Polizisten vier Verdächtige, die auf die Beschreibung der Zeugin passten. Während weitere Beamte am Tatort Spuren sicherten und zwei gestohlene Autos sicherstellten, durchsuchten die Uniformierten die verdächtigen Personen. Bei einem 20-Jährigen fanden die Polizisten eine Kreditkarte. Ermittlungen ergaben, dass sie dem Halter eines der sichergestellten Fahrzeuge gehört. Die Beschuldigten müssen sich in Verfahren wegen mehrerer Diebstahlsdelikte verantworten. (hw)

