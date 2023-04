Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen-Augustfehn; Diebstähle aus Schuppen und PKW +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch ist es in Apen, An der Norderbäke, zu zwei Diebstählen gekommen. Aufgrund von Videoaufzeichnungen stehen die Tatzeiten fest. Täter waren in beiden Fällen zwei männliche Personen. Eine Identifizierung der Täter ist anhand der Videoaufnahmen bisher nicht gelungen. Am 05.04.23, 03:30 Uhr, begaben sich die Täter zu einem Geräteraum eines Wohnhauses und entwendeten hieraus u.a. ein verschlossenes E-Bike vom Hersteller Kreidler und eine Bosch-Akku-Bohrmaschine. Der Schaden beläuft sich hier auf mehrere tausend Euro.

Anschließend (03:37 Uhr) begaben sich die beiden Täter auf die Zufahrt eines Nachbargrundstücks und durchsuchten einen hier abgestellten, unverschlossenen PKW Ford. Vom Rücksitz entwendeten sie einen Kindersitz des Herstellers NUNA. Der Schaden wird hier auf mindestens 600 Euro beziffert.

Zudem wurde ein weiterer unverschlossener PKW in Apen, Neuenkamp, durchsucht. Aus dem Fahrzeug wurden u.a. Schmuckgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe kann hier noch nicht beziffert werden.

Bereits in der Nacht zum 03.04.2023 hatten sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in Augustfehn I, Herderstraße, begeben. Aus einem dort abgestellten PKW Skoda, der vermutlich unverschlossen war, wurden ca. 50 Euro Bargeld entwendet. Vermutlich haben sich diese Täter auch an einem PKW, der in der Eichendorffstraße in Augustfehn I abgestellt war, zu schaffen gemacht. Hier wurden drei vermummte Männer videografiert (03.04.23, 02:21 bis 02:25 Uhr. Da der PKW verschlossen war, entfernten sich die Täter unverrichteter Dinge.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den genannten Diebstählen machen oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augustfehn (04489/935880) oder bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell