Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Räuberische Erpressung im Eversten Holz +++

Oldenburg (ots)

Ein 37-jähriger Oldenburger zeigte am Montag bei der Polizei an der Wallstraße eine räuberische Erpressung an, die sich bereits am Sonntagnachmittag im Eversten Holz ereignet haben soll.

Den Schilderungen nach war der 37-Jährige am Sonntag gegen 14 Uhr zu Fuß von der Hauptstraße in den Eversten Holz gegangen. In Höhe der so genannten Pferdetränke seien zwei Männer auf ihn zugekommen, die ihn aufforderten, sein Bargeld herauszugeben. Nachdem der Oldenburger dies verneinte, habe einer der Männer ein Messer gezückt. Daraufhin habe der 37-Jährige seinen Ausweis, seine Schlüssel sowie mehrere Hundert Euro Bargeld herausgegeben. Die Unbekannten seien dann mit der Beute über die Hauptstraße in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Das Opfer beschrieb einen der Männer als etwa 40-jährig und 1,80 Meter groß. Er habe schwarze kurze Haare gehabt und eine dunkle Jogginghose sowie eine dunkle Jacke getragen. Der zweite Täter sei 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen. Er soll kräftig und ebenfalls dunkel gekleidet gewesen sein.

Zeugenhinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizei unter der Nummer 0441/790-4115 entgegen. (431210)

