Friedrichshafen

Verkehrskontrollen -Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Gleich drei Autofahrer konnten am Montag an einer Kontrollstelle, die Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen in der Paulinenstraße eingerichtet hatten, keine oder keine ausreichende Fahrerlaubnis vorzeigen. Während zwei 47 und 50 Jahre alte Autofahrer gänzlich ohne Führerschein unterwegs waren, hatte ein 19-Jähriger ohne Anhängerführerschein einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen im Schlepptau. Alle drei müssen nun mit einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen. Auf zwanzig weitere Verkehrsteilnehmer kommt darüber hinaus Post von der Bußgeldstelle zu. Sie wurden ohne angelegten Gurt oder mit einem Handy am Steuer angehalten.

Friedrichshafen

Zeitungen auf Parkbank angezündet

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem Unbekannte am Montagabend einen kleineren Stapel Zeitungen auf einer überdachten Parkbank im Kastanienweg angezündet haben. Ein Zeuge bemerkte den Brand gegen 20.30 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Durch das mutwillige Anzünden der Zeitungen entstand an der Bank ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise von Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Alkoholisiert am Steuer

Mit rund einem Promille haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Montagabend einen 35-jährigen Autofahrer in der Hauptstraße gestoppt. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun, je nachdem ob der Grenzwert von 1,1 Promille über-/ oder unterschritten ist, eine Strafanzeige und ein Führerscheinentzug oder ein Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Friedrichshafen

Mann bedroht Kiosk-Angestellten verbal

Ohne erkennbaren Grund hat am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann einen Angestellten in einem Kiosk in der Stockerholzstraße verbal bedroht. Der Angestellte hatte den offensichtlich gereizten Mann aus dem Laden verwiesen, woraufhin dieser ihn verbal anging. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung und bittet Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden. Der Mann soll etwa 165-170 cm groß, schlank und Mitte 40 gewesen sein. Getragen haben soll er eine schwarze Mütze, eine dunkelbraune Jacke, dunkle Jeans, graue Schuhe und eine helle Umhängetasche mit dem Logo der Marke "Adidas".

Friedrichshafen

Mann geht Supermarkt-Angestellte an

Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 44-Jährigen, der am Montagmittag in einem Supermarkt in der Allmandstraße eine Angestellte angegangen ist. Der Mann hatte die Frau zunächst bei der Suche nach Kaffee um Hilfe gebeten. Dann jedoch schrie er die Angestellte an und beleidigte sie, weil er mit der Auswahl offensichtlich nicht zufrieden war. Als die Mitarbeiterin den Mann des Geschäftes verwies, packte der Alkoholisierte unvermittelt den Kopf der Frau und schlug diesen gegen ein Warenregal. Andere Angestellte konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Frau wurde glücklicherweise nicht schwerer verletzt, eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

Immenstaad am Bodensee

Plakat von Bürgerinitiative beschädigt

Unbekannte haben zwischen Sonntag, dem 15.01., und Sonntag, dem 22.01., das Plakat der Bürgerinitiative "B 31 neu", welches im Bereich Hohberg aufgehängt war, beschädigt. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen des mutwillig herbeigeführten Sachschadens in Höhe von rund 200 Euro und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen der Tat unter Tel. 07545/1700 auf.

Langenargen / Überlingen / Immenstaad am Bodensee

Betrüger erbeuten 70.000 Euro, weitere Opfer entgehen Betrugsmaschen nur knapp

Erneut haben Betrüger mit ihrer perfiden Masche zugeschlagen und am Montagnachmittag 70.000 Euro erbeutet. Die Täter kontaktierten ihr betagtes Opfer in bekannter Weise und spielten ihm vor, dass die Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem drei Menschen tödlich verunglückt seien. Ein Richter und die Staatsanwaltschaft hätten nun eine Kaution in Höhe von 70.000 Euro festgelegt, wodurch die Tochter einer Untersuchungshaft entgeht. Gegen 15 Uhr nahm ein etwa 25-30 Jahre alter Mann mit südeuropäischem Aussehen in der Sägestraße in Langenargen das Bargeld entgegen. Der Täter soll etwa 170 cm groß gewesen sein und eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke getragen haben. Erst später flog der Betrug auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Zwei weitere Opfer im Bereich Überlingen und Immenstaad am Bodensee entgingen derweil ebenfalls am Montag nur knapp einer anderen Betrugsmasche. Nachdem sich Betrüger als vermeintliche Familienangehörige mit neuer Whatsapp-Nummer gemeldet und um eine Überweisung von jeweils fünfstelligen Euro-Beträgen gebeten hatten, bemerkte im einen Fall eine Bankangestellte bei Erhalt des Überweisungsträgers den Betrug. Im zweiten Fall erreichte das Opfer die Tochter bereits vor dem Bankautomaten stehend gerade noch rechtzeitig unter ihrer alten Handynummer. Leider haben die Täter nach wie vor Erfolg mit ihren Betrugsmaschen. Machen Sie ihre Angehörigen daher bitte auf die Vorgehensweise der Betrüger aufmerksam und vereinbaren Sie gemeinsam eine konkrete Vorgehensweise, sollte ein solcher Anruf oder eine entsprechende WhatsApp, beziehungsweise andere Nachricht eingehen.

Kressbronn

Eisplatte rutscht von Dach - Fahrzeug beschädigt

Auf rund 1.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 10.15 Uhr an einem VW Transporter entstanden ist. Der 38-jährige Fahrer des Transportfahrzeugs war auf der B 31 zwischen Kressbronn und Lindau unterwegs, als sich vom Dach eines Entgegenkommenden eine Eisplatte löste und in die Windschutzscheibe des VW prallte. Der 38-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Lkw ohne Anhänger fuhr indes unbeeindruckt weiter. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Lkw-Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Senior verunglückt mit Krankenfahrstuhl

Glück im Unglück hatte ein 93-jähriger Mann, der am Montag mit seinem Krankenfahrstuhl verunfallt ist und dabei nur leichte Verletzungen davongetragen hat. Der Senior war gegen 13.15 Uhr auf dem Fuß- und Radweg entlang der Lippertsreuter Straße unterwegs und prallte aus noch unbekannten Gründen gegen eine Laterne. Mehrere Passanten eilten dem Mann zu Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der 93-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag verlassen konnte. An seinem Krankenfahrstuhl entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Überlingen

Unbekannte machen sich an Baucontainer zu schaffen

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende versucht, einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Friedrich-Blersch-Straße aufzubrechen. Zudem warfen die Unbekannten ein Fenster ein. In das Innere des Containers gelangten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

