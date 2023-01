Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Pkw rutscht in den Gegenverkehr

Den Witterungsbedingungen nicht angepasste Geschwindigkeit war am Sonntag gegen 19 Uhr in der Lindensteige mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall. Ein 21 Jahre alter VW-Fahrer war stadteinwärts unterwegs, geriet ins Rutschen und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden VW-Bus. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Sommerräder aus Tiefgarage gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe haben am Sonntag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr vier Sommerreifen samt Felgen aus einer Tiefgarage in der Stockerhalde gestohlen. Der Wert der Räder wird auf insgesamt 4.000 Euro geschätzt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Oberteuringen

Nicht mehr fahrbereit war ein Pkw nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1 Uhr in der Ravensburger Straße ereignet hat. Ein 30 Jahre alter Skoda-Lenker war in Fahrtrichtung Ravensburg unterwegs und wurde seinen Angaben zufolge vom Licht eines Entgegenkommenden geblendet. Aus Unachtsamkeit geriet er daraufhin mit seinem Wagen zu weit nach rechts und kollidierte wuchtig mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Während der Schaden an der Verkehrseinrichtung gering ausfällt, wird dieser am Skoda auf etwa 5.000 Euro beziffert. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der 30-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Überlingen

Pedale verwechselt - Ehemann verletzt

Schwer verletzt wurde am Sonntagmittag ein 71-jähriger Mann bei einem missglückten Parkmanöver in der St.-Ulrich-Straße. Die 72 Jahre alte Ehefrau des Seniors war dabei, ihren Wagen aus der Garage zu fahren, als sie offenbar Gas- und Bremspedal verwechselte. Dabei erfasste sie den hinter ihrem Auto stehende Mann und kollidierte mit einem Garagentor. Der 71-Jährige stürzte und zog sich Brüche zu. Ein Rettungsdienst bracht ihn in eine Klinik. Der Sachschaden an Garage und Pkw wird insgesamt auf rund 4.500 Euro geschätzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst, samt Notarzt, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Überlingen

Toilettenhäuschen beschädigt

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, haben unbekannte Vandalen zwischen Donnerstag, 12.01.2023, und Donnerstag, 19.01.2023, die öffentlichen Toiletten an der Friedhofskapelle im Feigentalweg mit Graffiti beschmiert und einen Handtuchhalter beschädigt. Die Polizei Überlingen ermittelt und nimmt Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

