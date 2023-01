Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Vandalen richten Sachschaden an - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr im Bereich der Hohenzollernstraße / Lauchertstraße einen bepflanzten Steinblumentrog, eine Metallbank und Gartendekoration in die Lauchert geworfen. Personen, die Hinwiese auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Pfullendorf

Volltrunkener Autofahrer

Knapp drei Promille Atemalkohol hatte ein 39-jähriger Autofahrer, als er am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr von der Polizei gestoppt wurde. Ein Verkehrsteilnehmer war auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der betrunkene Mann nicht mehr fähig war, seinen Wagen sicher zu führen. Er musste aufgrund seines Atemalkoholtest-Ergebnisses in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Zudem behielten die Beamten seinen Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel ein. Darüber hinaus musste der stark betrunkene 39-Jährigeseinen Rausch in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sigmaringen ausschlafen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowiedie Rechnung für seinen Aufenthalt in der Zelle.

Pfullendorf

Glatte Fahrbahn - Unfall

Glück im Unglück hatte eine 29-jährige Autofahrerin, als sie am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr auf der Landesstraße 268 verunfallt ist. Sie war von Mottschieß kommend in Richtung Pfullendorf unterwegs und kam am Ende einer Linkskurve auf glatter Fahrbahn ins Rutschen. Neben der Straße schanzte die Frau mit ihrem Opel über eine Regenrinne und prallte rückwärts gegen einen Baum. Während die 29-Jährige mit dem Schrecken davonkam, musste ihr Pkw von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Wald

Von der Fahrbahn geschleudert

Glätte war am Montagmorgen die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der L 212 bei Wald. Ein 23 Jahre alter Renault-Fahrer war von Hippetsweiler in Richtung Gaisweiler unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er schleuderte von der Straße und kam nach einer Drehung an einer Böschung zum Stehen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Pkw, an dem rund 3.500 Euro Sachschaden entstand. Der 23-Jährige hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt.

