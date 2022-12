Polizei Homberg

POL-HR: Lebensmittelautomat aufgebrochen - Bargeld entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.12.2022:

Felsberg

Lebensmittelautomat aufgebrochen

Tatzeit: Sonntag, 25.12.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 26.12.2022, 08:30 Uhr

Unbekannte haben einen Lebensmittelautomaten in der Dorfstraße in Felsberg-Neuenbrunslar gewaltsam aufgebrochen. Der mit Eier- und Wurstwaren gefüllte Automat war frei zugänglich und wurde durch die Gewalteinwirkung stark beschädigt. Die unbekannten Täter entwendeten in der Folge Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der Gesamtsachschaden wird auf 500,- EUR geschätzt.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05661/7089-0.

