Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugen vereiteln Diebstahl einer Handtasche +++

Oldenburg (ots)

Eine 70-jährige Oldenburgerin ist am vergangenen Freitag in der Oldenburger Innenstadt Opfer eines Diebstahls geworden. Zwei Zeugen verhinderten jedoch, dass sich der Täter lange über seine Beute freuen konnte.

Die Oldenburgerin hatte am Freitag gegen 11 Uhr bei der Filiale einer Sparkasse an der Langen Straße Bargeld von ihrem Konto abgehoben. Anschließend sei sie den Aussagen zufolge zu ihrem Fahrrad gegangen, welches sie zuvor an der Langen Straße, Ecke Wallstraße, abgestellt hatte. Während die 70-Jährige ihr Rad aufschloss, habe ein unbekannter Mann ihre Tasche aus dem Fahrradkorb genommen und sei damit in Richtung Waffenplatz davongerannt.

Die Rentnerin habe daraufhin um Hilfe gerufen. Eine 33-jährige Mitarbeiterin sowie ein 61-jähriger Mitarbeiter zweier Gaststätten in der Wallstraße hörten die Hilferufe der bestohlenen Rentnerin und stellten sich dem mutmaßlichen Täter in den Weg. Als der 61-jährige Zeuge den Flüchtenden schubste, ließ dieser die Handtasche fallen und rannte weiter in Richtung Waffenplatz. Die 70-Jährige erhielt ihre Tasche umgehend zurück.

Laut der Zeugenaussagen soll es sich bei dem Dieb um einen etwa 40- bis 45-jährigen und etwa 1,78 Meter großen, korpulenten Mann gehandelt haben. Der Täter habe eine dicke graue Winterjacke, eine mittelblaue Jeans, dunkle Sneaker und eine braun getönte Sonnenbrille getragen.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (422794)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell