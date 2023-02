Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Versuchter Tankstellenüberfall - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 12./13.02.2023, kurz nach Mitternacht betrat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Leo-Wohleb-Straße in Freiburg. Unter Vorhalt eines Teleskopschlagstocks forderte er die Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld auf.

Daraufhin kam es zum Gerangel zwischen der Kassiererin und dem Täter. Die Frau wurde bei dem Gerangel leicht verletzt. Der Täter verlies danach die Tankstelle ohne Beute und flüchtete zu Fuß in die Schwabentorgarage, wo sich seine Spur verlor.

Täterbeschreibung:

männlich, helle Hautfarbe, 20-30 Jahre alt, 170 cm-175 cm, normale Statur, schwarze Winterjacke mit Kapuze, schwarze/dunkle weite Hose, dunkle Turnschuhe mit heller Sohle, Maskierung: Kapuze und hochgezogener Kragen, dunkle Sporttasche mit weißen Linien und weißer großer Aufschrift.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761/882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell