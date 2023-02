Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßliche Ladendiebin verletzt die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes mit dem Auto leicht

Am Freitagabend, 10.02.2023, soll eine mutmaßliche Ladendiebin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in WT-Waldshut eine Mitarbeiterin mit dem Auto leicht verletzt haben. Gegen 20:50 Uhr waren zwei Angestellte des Geschäftes der Frau zu ihrem geparkten Wagen gefolgt, da der Verdacht bestand, dass sie einen vollen Einkaufswagen nach draußen gebracht hatte, ohne die Waren darin zu bezahlen. Die 32 Jahre alte Frau ließ den vollen Wagen stehen und schloss sich in ihrem Auto ein. Beim Rangieren und Losfahren soll sie die 40-jährige Angestellte und ihren 24 Jahre alten Kollegen touchiert haben. Während der Mann unversehrt blieb, verletzte sich die Frau leicht und wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Im Rahmen der Fahndung konnte die Autofahrerin kontrolliert werden. Die Ermittlungen dauern an.

