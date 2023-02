Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dreister Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz -Zeugenaufruf -

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT: Neustadt;]

Am 08.02.2023, gegen 13:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Freiburger Straße (Edeka) eine 61-jährige Frau bestohlen. Die Frau befand sich auf dem Weg vom Einkaufsmarkt zu ihrem Pkw, als sie von einem Mann angehalten wurde. Der Mann gab sich nach derzeitigem Ermittlungsstand als taubstumm aus und übergab ihr einen Zettel mit einem Spendenaufruf. Als die Frau den Spendenzettel las, nutzte der Mann offensichtlich die Ablenkung aus, um das Scheingeld aus der Geldbörse zu ziehen. Die Geschädigte bemerkte erst Zuhause, dass ein Geldbetrag in Höhe von ca. 100 Euro fehlte.

Bei dem Täter handelte es sich um einen schlanken Mann, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß. Er trug einen schwarzen Vollbart, eine schwarze Wollmütze und dunkle Kleidung.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

