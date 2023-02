POL-FR: 22-Jähriger nach Auseinandersetzung in Lokal in Gewahrsam genommen

Freiburg (ots) - Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Freiburg nun auch den dritten dringend Tatverdächtigen vorläufig festnehmen, der bei den beiden Tankstellenüberfällen am 26.01.2023 in Breitnau und am 31.01.2023 in Titisee-Neustadt tatbeteiligt gewesen sein soll. Gegen die 19, 20 und 21-Jährigen, welche zurückliegend bereits mehrfach ...

