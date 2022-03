Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: +++ Überfall auf Juwelier - Polizei im Einsatz - Zeugenhinweise erbeten +++

Mechernich-Kommern (ots)

Vor wenigen Minuten (11.23 Uhr) ist am heutigen Dienstagvormittag ein Juwelier-Geschäft in der Mühlengasse in Mechernich-Kommern überfallen worden.

Drei Männer waren nach bisherigem Erkenntnisstand zunächst fußläufig flüchtig.

Sie stiegen nach ersten Angaben von Augenzeugen noch im Bereich Kommern in einen Fluchtwagen. Es soll sich um einen grauen Volkswagen handeln. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass auch eine Schusswaffe eingesetzt worden ist.

Sprechen Sie daher die flüchtenden Männer nicht an!

Der Juwelier blieb unverletzt.

Weitere Personenbeschreibungen:

30 bis 35 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß. Sie trugen Kapuzenpullover.

Die Polizei Euskirchen sucht derzeit nach den flüchtigen Tätern.

Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden telefonisch an die Notrufnummer 110 erbeten.

