POL-EU: Nach Pkw-Alleinunfall: Hupen gehört und erste Hilfe geleistet

53909 Zülpich (ots) - Am 05.03.2022, gegen 22:40 Uhr stiegen mehrere unbekannte Täter durch einen hochgeschobenen Zaun auf das Gelände der Autofirma in Zülpich-Geich und entwendeten aus dem Reifenlager unter anderem die Kompletträder. Dabei wurden sie durch die Videoanlage der Sicherheitsfirma entdeckt. Die hinzugerufene Polizei konnte die Täter in einer Bereichsfahndung nicht mehr antreffen. Die unbekannten Täter ...

