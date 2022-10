Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugensuche nach exhibitionistischer Handlung am Heidesee

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann belästigte am Sonntag, gegen 18 Uhr, eine 41-jährige Frau aus Dinslaken am Alten Postweg. Sie saß auf einer Bank am Heidesee, in der Nähe einer kleinen Brücke. Während er sich der Frau näherte, masturbierte er. Der Aufforderung, sich zu entfernen kam er nicht nach, sodass die Frau davon ging. In Höhe der Brücke traf sie auf eine Gruppe von Leuten. Einer aus der Gruppe begleitete die Frau zu ihrem Wagen. Auch die Zeugen sollen den Mann zuvor schon bemerkt haben.

Die Betroffene informierte die Polizei auf ihrem Heimweg.

Sie beschrieb den Täter wie folgt: etwa 32-35 Jahre alt, ca. 1,80-85m groß, dunkle kurze Haare und auch einen dunklen gestutzten Bart, schwarze Kappe mit weißer Aufschrift, schwarze Jacke, hellblaue Jeans, weiße Sneaker, weißer Rucksack, sprach akzentfrei Deutsch.

Die Kripo bittet die Zeugen, sich zu melden. Ebenso können sich weitere Zeugen an die Polizei wenden. Jedem Hinweis wird nachgegangen. (0800 2361 111).

