Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zigarettenautomat gesprengt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Samstag sprengten Unbekannte um 3.30 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Straße "Zum Neuen Schiffshebewerk". Sie nahmen Bargeld und Zigarettenschachteln an sich und flüchteten. Der Automat wurde durch die Sprengung komplett zerstört. Ein Zeuge bemerkte zwei Verdächtige auf Fahrrädern, die sich in Richtung Kanal entfernten. Eine genauere Personenbeschreibung war jedoch nicht möglich. Der beschädigte Automat wurde sichergestellt.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0800 2361 111).

