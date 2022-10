Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Olfenerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 30-jähriger Dortmunder fuhr mit einem Auto auf der Habinghorster Straße in nördliche Fahrtrichtung. In Höhe der Kreuzung zum Europaplatz, bog er nach rechts ab. Dabei kollidierte er mit einer 56-jährigen Olfenerin, die ihm auf der Habinghorster Straße mit einem Auto entgegen kam. Die Olfenerin verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen leicht und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme musste die Straße Europlatz in Fahrtrichtung Osten gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich heute um 06.25 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell